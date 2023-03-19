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助妻賄選被解職 斗南鎮農會理事吳錦宗興訟勝訴

2023/3/19 10:27
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（中央社記者劉世怡台北19日電）雲林縣斗南鎮農會理事吳錦宗涉助妻當選農會會員代表而賄選，農委會以檢方起訴賄選為由將其解職。吳男提行政訴訟，法院日前認定吳賄選時不具理事身分，原處分違法，判吳勝訴。

判決指出，吳錦宗於民國110年1月間登記參選雲林縣斗南鎮農會第19屆理事，並於同年3月初當選。農業委員會於同年4月間接獲民眾檢舉指吳錦宗於理事登記候選人期間疑涉賄選，他的妻子同時為該屆農會會員代表候選人，吳男為求妻子能順利當選，涉對有選舉權之人行賄，雲林地檢署起訴吳男。

判決指出，農業委員會於110年5月4日以吳錦宗涉嫌賄選遭檢方起訴為由，依農會法第46條解除其農會理事職務；吳男不服遭解職，提起行政訴訟，案件由台北高等行政法院審理。

刑事部分，一審雲林地方法院考量，吳男於偵審程序時坦承犯行（行賄2人），也有悔意，依農會法交付財物罪，判刑5月，得科罰金，宣告緩刑3年，須支付公庫新台幣6萬元及參加3場法治教育課。案件未上訴，已確定。

行政訴訟部分，台北高等行政法院指出，依照刑案判決及相關事證可知，吳男賄選行為，是為求妻子能順利當選該屆斗南鎮農會會員代表，而且當時吳男為理事候選人並非理事，其賄選行為並非於擔任理事期間所為等情形。

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北高行指出，吳男賄選時，既不具農會理事身分，其違法行為與理、監事及總幹事職務也無關，明顯與農會法第46條農會理、監事及總幹事如有違反法令、章程，嚴重危害農會之情事要件不合。

北高行指出，農會法第46條農會理事之文義擴張解釋至「農會理事候選人」，顯然誤解該條立法緣由以及不符要件文義解釋；合議庭日前認定農委會作成解職的原處分違法，因此撤銷原處分，判吳男勝訴，可上訴。（編輯：方沛清）1120319

#吳錦宗
#雲林縣斗南鎮農會
#農會法第46條
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