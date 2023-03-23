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應曉薇被控涉餐會賄選 獲不起訴處分

2023/3/23 10:03（3/23 10:49 更新）
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台北市議員應曉薇被控於去年九合一選舉期間涉及餐會賄選，北檢調查後認定無期約賄選犯意，將全案不起訴處分。（中央社檔案照片）
台北市議員應曉薇被控於去年九合一選舉期間涉及餐會賄選，北檢調查後認定無期約賄選犯意，將全案不起訴處分。（中央社檔案照片）
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（中央社記者林長順台北23日電）台北市議員應曉薇被控於去年九合一選舉期間涉及餐會賄選。台北地檢署調查後，認定應曉薇出席地方人士主辦的餐會，雖有尋求支持言語，並無期約賄選犯意，將全案不起訴處分。

原為藝人的應曉薇於民國99年間獲國民黨提名，參選台北市第五選區（中正、萬華）市議員，順利當選，隨後連任多屆議員，去年11月26日九合一選舉，應曉薇又高票當選。

檢警接獲檢舉，指應曉薇與楊姓里長候選人（未當選）於去年10月間選舉期間，涉嫌以餐會方式賄選，違反公職人員選舉罷免法；檢調去年12月間約談應女等人說明，訊後請回。

檢方調查，應女與楊男等人於去年10月間出席萬華區多名鄰長與里民共40人到場的餐會，餐會席開5桌，費用總計逾新台幣4萬元，應女到場後有發表尋求支持的言語。

應曉薇供稱，她是被邀請參加餐會，現場有里長、民眾在場，她當然跟現場選民說「請大家支持」，對她而言，只是去跑行程，這樣的行程太多了。

檢方查出，應曉薇並非餐會主辦者，而是按照助理安排出席，而主辦餐會者是一名陳姓業者出資，主要目的在拓展人脈、促進公司業務，雖然帶有固樁、拉票的附隨利益，但查無期約賄選或交付賄賂的犯意。

檢方認為，應曉薇是議員參選人，於競選期間出席各項活動，在場合中拉票、尋求支持，當屬合理，難以認定應女主觀上具有行賄犯意，將全案不起訴處分。（編輯：陳仁華）1120323

#應曉薇
#賄選
#九合一
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