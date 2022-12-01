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涉餐會賄選遭約談後請回 應曉薇：選舉恩怨

2022/12/1 22:42（12/2 07:54 更新）
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國民黨籍台北市議員應曉薇（右2）被控涉餐會賄選遭約談，1日晚間檢方複訊後請回，應曉薇受訪時表示，這是選舉恩怨，她沒做違法的事，感謝檢察官盡快請她說明。中央社記者林長順攝 111年12月1日
國民黨籍台北市議員應曉薇（右2）被控涉餐會賄選遭約談，1日晚間檢方複訊後請回，應曉薇受訪時表示，這是選舉恩怨，她沒做違法的事，感謝檢察官盡快請她說明。中央社記者林長順攝 111年12月1日
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（中央社記者林長順台北1日電）中國國民黨籍台北市議員應曉薇被控涉餐會賄選，北檢今天指揮法務部調查局兵分5路搜索，並約談應曉薇等5人，檢察官複訊後將應曉薇請回；應曉薇說，遺憾選舉恩怨造成司法浪費。

應曉薇說，沒做違法的事，非常感謝檢察官盡快請她說明。

原為藝人的應曉薇連任多屆台北市議員，在11月26日投票的地方選舉，於台北第5選舉區 （中正區、萬華區）以1萬9440票第1高票成功連任。

檢警接獲檢舉，應曉薇與落選的楊姓里長候選人今年10月涉嫌以餐會方式賄選，違反公職人員選舉罷免法。

台灣台北地方檢察署指揮調查局台北市調查處搜索，約談應曉薇、楊姓男子等5人，晚間陸續移送北檢複訊；檢察官晚間10時許將應曉薇請回。（編輯：李明宗）1111201

#應曉薇
#台北
#北檢
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