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應曉薇疑涉餐會賄選遭約談 喊冤稱選後惡意檢舉

2022/12/1 20:00（12/1 22:25 更新）
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國民黨台北市議員應曉薇（圖）、楊姓里長候選人被控今年10月間涉嫌餐會賄選。台北地檢署1日指揮調查局台北市調處兵分5路搜索，並約談應女、楊姓候選人等人到案說明。中央社記者林長順攝 111年12月1日
國民黨台北市議員應曉薇（圖）、楊姓里長候選人被控今年10月間涉嫌餐會賄選。台北地檢署1日指揮調查局台北市調處兵分5路搜索，並約談應女、楊姓候選人等人到案說明。中央社記者林長順攝 111年12月1日
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（中央社記者林長順台北1日電）檢調獲報，九合一大選勝選連任的國民黨台北市議員應曉薇涉嫌餐會賄選，台北地檢署今天指揮調查局兵分5路搜索，並約談應女等5人。應曉薇到北檢時喊冤，請選民相信她絕不會觸法。

原為藝人的應曉薇於民國99年間獲國民黨提名，參選台北市第五選區（中正、萬華）市議員，順利當選，隨後連任多屆議員，今年11月26日九合一選舉，應曉薇再度高票當選。

檢警接獲檢舉，指應曉薇與楊姓里長候選人（未當選）於今年10月間選舉期間，涉嫌以餐會方式賄選，違反公職人員選舉罷免法。

台北地檢署今天指揮調查局台北市調處兵分5路搜索，並約談應曉薇、楊男等5人，晚間陸續移送北檢複訊。

應曉薇到達北檢時表示，她百分之百是冤枉的，請選民相信她絕對不會觸法，她覺得選舉完就是會有一些惡意人、惡意的檢舉。媒體詢問是否覺得是政治操作？應曉薇不予置評。（編輯：李亨山）1111201

#應曉薇
#賄選
#國民黨
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