機車與大貨車碰撞 彰化女騎士被輾過當場死亡

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劉姓婦人騎機車22日行經彰化市中央路陸橋與一輛大貨車碰撞，劉婦被撞倒後，大貨車輾過劉婦未停車繼續行駛，民眾發現婦人倒地後，趕緊報案，經送醫急救後婦人仍傷重不治。（警方提供）中央社記者吳哲豪傳真 112年3月23日

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（中央社記者吳哲豪彰化23日電）劉姓婦人騎機車行經彰化市中央路陸橋與一輛大貨車碰撞，劉婦被撞倒後，大貨車輾過劉婦未停車繼續行駛，婦人頭顱破裂當場死亡；貨車司機供稱，接到警方通知才知出事。

彰化縣警察局彰化分局一名員警今天指出，彰化市中央路陸橋昨天下午發生死亡車禍，劉婦騎機車行經陸橋時，與一輛由東向西下橋的大貨車發生碰撞，婦人被撞倒地，大貨車不僅未停車，還繼續行駛輾過婦人後離開。

民眾發現婦人倒地後，趕緊報案，彰化縣消防局救護車到場後，將劉婦送往彰化秀傳醫院急救，但婦人仍因傷重不治。

警方調閱路口監視器畫面，循線找到大貨車司機；司機供稱，接到警方通知才知道撞到人，意外發生時，曾聽到咖喀聲，但車身沒有晃動，行駛一段距離後停車查看，也未發現異常，隨即開車離開。

警方指出，貨車司機酒測值為零，訊後被依過失致死等罪嫌移送彰化地方檢察署複訊，另繼續調查車禍意外發生經過，以釐清責任歸屬。（編輯：陳仁華）1120323