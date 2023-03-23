新竹縣大鹿林道火警 消防局申請空勤總隊支援

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新竹縣消防局23日表示，五峰鄉大鹿林道23.5k處雜草火警，燃燒面積約2甲地，且有上下延燒情形，已申請空勤總隊支援，全力搶救。（新竹縣議員張益生提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年3月23日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣23日電）新竹縣消防局今天表示，五峰鄉大鹿林道23.5K處雜草火警，燃燒面積約2甲地，有上下延燒情形，已申請空勤總隊支援全力搶救。

新竹縣消防局發布訊息指出，上午約11時許受理五峰鄉大鹿林道23.5K處雜草火警案件，派遣五峰、竹東及北埔車組共4車8人前往搶救，現場燃燒面積約2甲地，有上下延燒情形，目前由下方出水阻止延燒。

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消防局表示，目前已通知雪霸國家公園管理處觀霧站及林務局竹東站，且也申請空勤總隊支援，全力搶救。

新竹縣議員張益生向中央社記者表示，新竹縣五峰鄉大鹿林道發生火警，疑因這2、3個月以來山區很少降雨，天氣乾燥或其他因素所致，目前由消防人員搶救中，此外也要求行政院農業委員會林務局新竹林區管理處要提出山林防火措施等，避免類似情形再發生。（編輯：方沛清）1120323