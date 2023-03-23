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新北警掃蕩黑幫逮32人 7人曾高調赴明仁會春酒

2023/3/23 16:21（3/23 16:41 更新）
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竹聯幫明仁會日前在台北市萬豪酒店辦春酒，新北警方專案掃蕩幫派，逮獲明仁會、天道盟天蘆會等幫派幹部與成員共32人到案，其中7人曾出席明仁會春酒。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 112年3月23日
竹聯幫明仁會日前在台北市萬豪酒店辦春酒，新北警方專案掃蕩幫派，逮獲明仁會、天道盟天蘆會等幫派幹部與成員共32人到案，其中7人曾出席明仁會春酒。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 112年3月23日
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（中央社記者高華謙新北23日電）竹聯幫明仁會日前在台北市萬豪酒店高調辦春酒，引發關注。新北警方專案掃蕩幫派，逮獲明仁會、天道盟天蘆會等幫派幹部與成員共32人到案，其中7人曾出席明仁會春酒。

竹聯幫明仁會日前在台北市萬豪酒店大陣仗辦春酒，根據流出的影像顯示，飯店內有超過百名旗袍辣妹迎賓，引發各界議論。新北市政府警察局長廖訓誠要求各警分局盤點轄區幫派活動，並將竹聯幫明仁會列為首要目標。

新北市政府警察局刑事警察大隊今天發布新聞稿表示，日前新店轄內發生糾眾妨害自由、毀損案件，經深入追查，發現是明仁會陳姓幹部的女友與竹聯幫信堂廖姓幹部前妻在網路互嗆後，陳嫌先糾眾於2日到新店區打架、擄人，後來11人遭新店警方逮捕，其中6人是明仁會成員。

專案小組擴大追查，發現天道盟天蘆會幫眾也曾到中和區竹聯幫仁堂明仁會據點車行砸車，另涉及2月底聚眾鬥毆、強盜案。警方立即提報治平專案檢肅，並在檢方指揮下，在新店、蘆洲等地拘提明仁會27歲陳姓幹部、竹聯幫信堂41歲廖姓幹部、天道盟天蘆會23歲范姓幹部及成員共32人到案。

警方並搜索幫派據點，查扣毒品咖啡包286包、辣椒水槍2把、空氣槍2把、西瓜刀等各類刀械11把及球棒等證物。

廖訓誠說，這次查獲犯嫌中，有7人參與明仁會春酒宴會，警方將持續針對幫派據點實施威力臨檢，針對幫派公開活動嚴格執法，如果有不法情形，除第一時間逮捕現行犯，後續將溯源追查幕後主謀及在逃成員，並清查掃蕩幫派據點，嚴辦到底。（編輯：唐聲揚）1120323

新北市政府警察局專案掃蕩幫派，除逮獲竹聯幫明仁會、天道盟天蘆會等32名幫派分子到案，還查扣毒品咖啡包、辣椒水槍、空氣槍、西瓜刀等各類刀械及球棒等證物。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 112年3月23日
新北市政府警察局專案掃蕩幫派，除逮獲竹聯幫明仁會、天道盟天蘆會等32名幫派分子到案，還查扣毒品咖啡包、辣椒水槍、空氣槍、西瓜刀等各類刀械及球棒等證物。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 112年3月23日
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