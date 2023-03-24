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首頁 / 社會

男子外遇多年無法訴求離婚 憲法法庭判決有望解套

2023/3/24 21:07
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（中央社記者林長順台北24日電）方姓男子於95年間離家、98年外遇生子，他於107年間訴求離婚，但因他是婚姻破綻有責的一方，被判不准離婚。憲法法庭判決相關規定部分違憲，方男可望藉此再提離婚訴訟。

方男於民國56年間與妻子結婚，2人情感日漸淡薄，頻頻發生爭執，方男於95年間搬離台灣前往香港定居，98年間與婚外女子同居並育有3名子女。他於107年間以2人婚姻已生破綻，難有回復之望，向法院訴請裁判離婚。

不過，法院認為，雙方長期分居及情感無法維繫的主要原因，是方男單方面斷然拒絕與妻子互動，以及與婚外女子同居生子導致，婚姻破綻事由的發生，方男應負主要責任，因此依民法第1052條第2項但書規定，判決駁回確定。

憲法法庭今天做出112年憲判字第4號判決，民法第1052條第2項但書規定限制有責配偶訴請離婚，原則上合憲，但重大事由時間持續過長導致個案過苛則牴觸憲法，須2年內修法。

法界人士指出，如果丈夫外遇導致婚姻發生破綻，依現行民法規定，無論事情過了多久，外遇的丈夫都沒有權利訴請裁判離婚，完全剝奪他離婚的機會，而可能導致個案顯然過苛的狀況，違反憲法保障婚姻自由的意旨。

憲法法庭在判決中要求相關機關（法務部）應該在2年內修法，逾期未完成修法，法院可以就這種個案，依本判決意旨裁判。

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判決也敘明，相關機關修法時，可以因應社會變遷與現代婚姻關係的諸多變化，重新檢討改進現行裁判離婚制度，例如是否採取分居制度，並明定以相當期間未有共同生活事實的分居作為裁判離婚條件。

法界人士表示，方男的案件是否符合憲法法庭認為「過苛」的狀況，必須由法官視個案事實認定，但方男可以在法務部修正民法或2年期限到了之後，再提訴訟，有機會脫離目前婚姻的「無期徒刑」。（編輯：張銘坤）1120324

#憲法法庭
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