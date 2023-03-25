不滿周玉蔻言論 男子恐嚇罪不起訴、咬傷人起訴

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（中央社記者謝幸恩台北25日電）男子田山盛國不滿名嘴周玉蔻的言論，擅闖周女的公司並咬傷員工，又送月餅禮盒到周女的電台節目大樓。檢方今天對送禮盒未構成恐嚇罪處分不起訴；但日前依傷害罪起訴田男。

台北地檢署起訴書指出，田男不滿周玉蔻在臉書和電視政論節目中，發表慈濟是「中共同路人」的言論，於去年9月12日闖入周女經營的「放言科技傳媒」辦公室並咬傷傅姓員工，同年12月間依傷害罪起訴田男。

不起訴處分書指出，田男於去年9月14日，擅闖周女主持電台節目的「寶島聯播網」公司大樓，並在垃圾桶上放置不明包裹，事後報警佯稱有不明包裹請警方到場處理，還在臉書貼文指述「放了一個驚喜」。

不起訴處分書指出，警方到場採證後，排除包裹內容物非炸彈，而是月餅禮盒，並調閱監視器畫面逮捕田男到案，寶島聯播網也對田男提告恐嚇罪。田男到案辯稱，他吃不完一盒月餅，放在垃圾桶上與廣播電台的工作人員分享。

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不起訴處分書提到，田男送禮盒行為，並沒有對財產、生命施加惡害的具體通知，也未達到危害安全程度，認定罪嫌不足，今天處分不起訴。

田山盛國曾不滿國家通訊傳播委員會（NCC）駁回中天新聞台換照申請，而恐嚇NCC委員，甚至扯下NCC旗幟並噴漆。去年12月擅闖台北地檢署頂樓，懸掛民進黨旗遭起訴。今年3月間不滿日本經濟新聞社報導退役軍官赴中賣情報，還赴日經台北辦事處潑尿。（編輯：方沛清）1120325