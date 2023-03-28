台中透天住宅火警 男子行動不便葬身火窟

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台中市北屯區1處透天住宅28日下午發生火警，消防局獲報到場搶救，火勢撲滅後，消防員在1樓發現1名行動不便男子，已明顯死亡。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 112年3月28日

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（中央社記者蘇木春台中28日電）台中市北屯區1處透天住宅今天下午發生火警，消防局獲報到場搶救，消防人員撲滅火勢後，在1樓發現1名行動不便男子因逃生不及已明顯死亡，火警原因仍待調查釐清。

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台中市消防局今天下午4時38分獲報指，北屯區安順北一街發生住宅火警，派遣文昌、四平、水湳等分隊，出動消防與救護車共10輛、消防人員24名前往搶救。

消防人員表示，火警現場為1棟2樓水泥、3樓鐵皮加蓋透天住宅，火勢於下午5時撲滅，協助疏散2名住戶，並在清理火場時，發現1名年約67歲行動不便男子已明顯死亡，起火原因仍待火調人員調查釐清。（編輯：謝雅竹）1120328