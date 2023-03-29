茂德入主東森電視案 前法務長涉內線交易遭訴

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（中央社記者林長順台北29日電）東森國際於106年間宣布出售東森電視持股予茂德國際，時任茂德國際投資公司法務長林則奘等6人涉嫌內線交易，犯罪所得不到新台幣200萬元。台北地檢署今依違反證交法起訴6人。

東森國際於民國106年11月2日晚間發布重大訊息，表示董事會通過處分東森電視股權案，東森國際持股東森電視股權21.32%，以37.78億元的交易價款，出售全部股份2404萬2974股給茂德國際投資公司。

檢方起訴指出，時任茂德國際法務長的林則奘涉嫌在重大訊息公開前，將股權收購案的消息告訴袁姓配偶，買賣東森國際股票，不法所得新台幣133萬餘元。

檢方查出，林男的宋姓員工、宋女的王姓友人，以及東森國際黃姓協理的李姓前夫，也在得知重大訊息後買賣東森國際股票，宋女、王女、李男不法所得分別為19萬餘元、17萬餘元及1萬5600元。

另外，前東森國際副總經理謝姓男子涉嫌在重大訊息發布的當天下午以手機下單買進50張東森國際股票，同年11月3日、9日全數賣出，不法所得1萬8000元。

台北地檢署今天偵查終結，依違反證券交易法內線交易罪起訴林男等6人。（編輯：方沛清）1120329