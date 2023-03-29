屏東消防小隊長蕭翰隆打火殉職 入祀忠烈祠

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屏東縣29日春祭陣亡將士及死難同胞，同時舉行因執行雜草火警救災勤務殉職的消防小隊長蕭翰隆入祀忠烈祠儀式，由屏東縣長周春米（右）主祭。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 112年3月29日

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（中央社記者李卉婷屏東縣29日電）屏東縣春祭陣亡將士及死難同胞，同時舉行因執行雜草火警救災勤務殉職的消防小隊長蕭翰隆入祀忠烈祠儀式，由屏東縣長周春米主祭，並向烈士遺族及家屬代表獻上白玫瑰。

屏東縣長周春米接受媒體聯訪指出，失去優秀的消防弟兄，心中萬分不捨，為防範意外再次發生，盤點及檢討相關機制，並整合各鄉鎮市、公墓管理單位，討論如何共同防範火災，因應清明節將至，再次嚴禁民眾放火燃燒雜草，避免造成更多危險。

縣府指出，蕭翰隆是屏東人，投入消防救災救護工作近10年，曾冒著火煙入室救人，成功將受困昏迷民眾救出；擔任潛水救援隊時，入龍鑾潭搜索，尋獲溺者遺體；也曾克服環境障礙架設繩索，援救跌落深谷傷者送醫；更曾接獲民眾攀登大山母山迷失受困時，克服天色昏暗不佳入山搜救，成功找到受困民眾護送下山。

不料，2月26日執行恆春鎮水泉十八公墓附近雜草火警救災勤務，蕭翰隆秉持負責的態度執行，因落山風勢助長造成多處延燒，不幸英勇犧牲生命。

屏東縣民政處表示，春祭舉行因公殉職的消防局蕭翰隆小隊長入祀儀式，也感念國軍陣亡將士暨公殞烈士為國犧牲奉獻，發揚慎終追遠、追念先祖精神，讓英勇忠烈事蹟得以永流傳頌。（編輯：郭諭儒）1120329