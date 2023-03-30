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台南關廟資源回收廠火警 環保局監測空氣品質

2023/3/30 18:10（3/30 19:46 更新）
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台南市關廟區一家資源回收廠30日下午起火燃燒，冒出大量黑煙，台南市環保局派員監測下風處空氣品質。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年3月30日
台南市關廟區一家資源回收廠30日下午起火燃燒，冒出大量黑煙，台南市環保局派員監測下風處空氣品質。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年3月30日
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（中央社記者楊思瑞台南30日電）台南市關廟區一家資源回收廠今天下午起火，台南與高雄消防局都調派人車前往灌救，因冒出大量黑煙，台南市環保局監測空氣品質，初步發現下風處影響不明顯，但仍提醒民眾注意。

台南市政府消防局提供資料指出，下午1時50分受理高雄市轉報，在關廟區南雄南路一家資源回收廠火警，隨即派遣關廟分隊14車30人前往，消防人員抵達後回報發現大量黑煙，消防局再調派第2、3梯次人車支援，高雄市消防局也前往協助灌救。

台南市消防局指出，現場清查沒有人員受傷受困，火勢於下午3時54分獲得控制，起火原因及財物損失有待進一步釐清。

台南市環保局透過新聞稿指出，接獲消防局通報後，立即派員至現場監測空氣品質，依下風處微感器、空氣盒子數據初步研判暫無影響空品，但持續監測，民眾不必恐慌。

台南市環保局指出，由於下午風向為西北風，研判可能受影響地區包括台南市關廟區及高雄市阿蓮、燕巢、田寮等行政區，民眾可適時關閉門窗，外出時做好自我防護。（編輯：唐聲揚）1120330

#高雄消防局
#台南市
#台南市環保局
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