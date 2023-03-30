男上網接單運廢土闖私地亂倒 警追查2個月逮人

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苗栗縣徐姓男子1月間因年關近缺錢花用，上網接單清理廢棄土方工作，事後涉嫌亂倒私有地內，警方接獲地主報案，追查2個多月通知徐男到案說明，依違反廢清法、毀損等罪嫌送辦。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 112年3月30日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣30日電）苗栗縣徐姓男子1月間因年關近缺錢花用，上網接單清理廢棄土方工作，事後涉嫌亂倒於私有地內，警方接獲地主報案，追查2個多月通知徐男到案說明，依違反廢清法、毀損等罪嫌送辦。

苗栗縣警察局頭份分局今天透過新聞稿指出，尖山派出所今年1月20日接獲黃姓民眾報案稱位於頭份市的土地遭不明人士傾倒建築廢棄物及土方，請求警方協助；員警警依法受理並通知苗栗縣政府環保局派員到場會勘後，確認為建築廢棄物，面積約300坪。

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警方指出，犯嫌連續於1月19、20日凌晨駕駛砂石車前往案發地破壞地主圍欄柵門的鐵鏈後，進入傾倒廢棄物後離去；尖山派出所警員謝其翔鍥而不捨調閱監視器，一眼認出疑是轄內傾倒廢棄物慣犯徐姓男子（35歲），歷經2個多月調查蒐證，日前通知他到案說明。

警方表示，徐男子到案後坦承，因年關將近無錢花用，便在網路上接單清理廢棄土方工作，隨後找地方任意傾倒廢棄物，全案依廢棄物清理法、毀損等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。（編輯：張銘坤）1120330