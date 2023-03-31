花蓮連2天牛隻闖鐵軌遭撞 列車延誤警追查飼主

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（中央社記者張祈花蓮縣31日電）台鐵一列台東發車北上的401車次太魯閣號，今天行經花蓮富里、東竹間撞上闖入軌道的牛隻，車頭受損，列車延誤近1小時，台鐵表示，這是2天內2度有牛隻闖鐵軌，仍在追查飼主。

台鐵表示，昨天一列由花蓮玉里發車往台東的4508次區間車，上午6時許行經花蓮東竹至富里間撞上牛隻，區間車車頭排障器受損，牛隻當場死亡，列車延誤約8分鐘。

台鐵指出，今天上午5時許北上的401次太魯閣號行經相同路線，同樣撞上闖入鐵軌的牛隻，列車煞車不及撞上，牛隻當場死亡，列車車頭破損，列車行駛至花蓮站後更換編組為普悠瑪號，延誤58分鐘。

台鐵指出，同一路線連2天發生牛隻闖鐵軌遭撞事故，事故發生後皆有通報鐵路警察局。

鐵路警察局花蓮分局副分局長陳家慶接受中央社記者採訪表示，2處事故發生地點距離約3公里，因遭撞牛隻沒有耳標，不易辨識，事發當下附近也沒有其他牛隻，經清查周邊養牛場共3家，但業者都否認是自家牛隻，仍在持續追查飼主。（編輯：郭諭儒）1120331