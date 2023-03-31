更多編輯台推薦新聞：
工研院開發植物荷包蛋 低碳零膽固醇含藻類纖維
生活

工研院開發植物荷包蛋 低碳零膽固醇含藻類纖維

電價調漲、北北基計程車起跳價85元 4月新制一次看
生活

電價調漲、北北基計程車起跳價85元 4月新制一次看

天文學家首藉重力透鏡發現巨大黑洞 質量為太陽300億倍
科技

天文學家首藉重力透鏡發現巨大黑洞 質量為太陽300億倍

普發6000元ATM領現金 快速查詢哪個機台離你最近
生活

普發6000元ATM領現金 快速查詢哪個機台離你最近

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

花蓮連2天牛隻闖鐵軌遭撞 列車延誤警追查飼主

2023/3/31 10:14
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣31日電）台鐵一列台東發車北上的401車次太魯閣號，今天行經花蓮富里、東竹間撞上闖入軌道的牛隻，車頭受損，列車延誤近1小時，台鐵表示，這是2天內2度有牛隻闖鐵軌，仍在追查飼主。

台鐵表示，昨天一列由花蓮玉里發車往台東的4508次區間車，上午6時許行經花蓮東竹至富里間撞上牛隻，區間車車頭排障器受損，牛隻當場死亡，列車延誤約8分鐘。

台鐵指出，今天上午5時許北上的401次太魯閣號行經相同路線，同樣撞上闖入鐵軌的牛隻，列車煞車不及撞上，牛隻當場死亡，列車車頭破損，列車行駛至花蓮站後更換編組為普悠瑪號，延誤58分鐘。

台鐵指出，同一路線連2天發生牛隻闖鐵軌遭撞事故，事故發生後皆有通報鐵路警察局。

鐵路警察局花蓮分局副分局長陳家慶接受中央社記者採訪表示，2處事故發生地點距離約3公里，因遭撞牛隻沒有耳標，不易辨識，事發當下附近也沒有其他牛隻，經清查周邊養牛場共3家，但業者都否認是自家牛隻，仍在持續追查飼主。（編輯：郭諭儒）1120331

#台鐵
#陳家慶
#花蓮縣
陳家慶
花蓮2少女搭車返校失聯 鐵警調沿線監視器尋人
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族