高雄男搶超商賭博大贏2萬多 依強盜罪判7年半

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（中央社記者洪學廣高雄31日電）高雄陳姓男子因欠債持螺絲起子搶超商得手4萬多，並將贓款拿去賭博贏了2萬多，他被逮後馬上把贓款還給超商，雖能留下賭贏的獎金，但仍遭高雄地院依強盜罪判刑7年半。

高雄地方法院審理時，發現48歲陳男曾在民國105年持水果刀搶劫遭判刑，卻仍不知悔改。法官審酌他犯後始終坦承犯行，且搶劫財物均已合法發還被害人（賭贏的新台幣2萬1200元可保留）。據此依強盜罪判處7年6個月徒刑，全案可上訴。

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判決書指出，陳男因欠債無力償還，今年1月18日下午身穿黑色衣服，頭戴黑色安全帽，持螺絲起子前往小港區一間超商恐嚇店員，要對方把收銀機內財物交出來。他在得手4萬5500元及櫃台一包香菸後，隨即騎車前往鳳山區五甲二路一間遊藝場豪賭。

高雄警方組成專案小組3小時內逮捕陳男，但卻發現其身上金錢變多，一問才知道是搶完超商後去賭錢，結果贏了2萬1200元。陳男被帶回警局後，馬上將4萬多元贓款還給超商，全案經高雄地檢署偵結，依強盜罪起訴。（編輯：郭諭儒）1120331