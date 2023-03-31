美女里長陳紫渝吸睛 永和警邀任反詐騙大使

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北31日電）詐騙案層出不窮，新北市永和警分局打擊詐欺，邀兩名美女里長陳紫渝、盧宣蓉，以及永和耕莘醫院院長鄒繼群擔任「反詐大使」拍短片，盼亮眼吸睛代言人達到宣導效果。

永和警分局長李崇偉今天透過新聞稿表示，詐騙手法推陳出新、琳瑯滿目，近來則以「免經驗高薪、年收入百萬、不用進辦公室、快速致富」等誇大不實條件，利誘民眾遠赴國外工作，或成為詐欺的人頭帳戶；被害人有遭拘禁之虞。

李崇偉邀永和耕莘醫院院長鄒繼群、永和區永福里長陳紫渝、桂林里長盧宣蓉，穿起「反詐大使」背心，與偵查隊長李志祥一起入鏡拍宣導短片，以簡短精闢的方式講解詐騙手法。

李崇偉說，3名代言人平日熱心公益，形象良好，盼藉百工百業賢達人士影響力，讓民眾認識詐騙的話術與陷阱。2名女里長在競選期間的亮眼外型受矚目，也是媒體報導焦點，希藉吸睛的外型與知名度，達到宣導反詐效果。

警方提醒民眾遇詐騙千萬要冷靜查證，直接撥打反詐騙專線165或110報案專線諮詢。詐欺集團不論新招老哏，目的不外乎騙錢、騙帳戶、騙個資，提醒民眾切勿將錢、存摺、提款卡、身分證等個資提供任何人。

警方說，所錄製影片將在永和區各網路社群推播，並請里長適時廣播，也舉辦警察志工在職教育訓練，講授「識詐、打詐宣導與推廣」。（編輯：龍柏安）1120331