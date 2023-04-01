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南非刀鋒跑者10年前殺女友入獄 申請假釋遭駁回

2023/4/1 11:57
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（中央社南非普勒托利亞31日綜合外電報導）南非當局和律師表示，因10年前槍殺女友而入獄的南非帕拉林匹克運動會金牌選手「刀鋒跑者」佩斯托瑞斯（Oscar Pistorius）近期申請假釋，今天遭到駁回。

法新社報導，南非矯正署表示，假釋委員會認為佩斯托瑞斯尚未服滿出獄所需的最低刑期。

這個理由令人意外，甚至有法律專家形容為「不尋常」，因為矯正署先前表示，佩斯托瑞斯服完過半刑期後，就符合假釋的資格。

當假釋遭駁回時，受刑人有權向法院申請複核。

2013年西洋情人節當天凌晨，佩斯托瑞斯在他位於普勒托利亞（Pretoria）戒備森嚴的自宅，朝著浴室門連開4槍，擊斃模特兒女友史汀坎普（Reeva Steenkamp）。

佩斯托瑞斯因為穿戴碳纖維義肢而有「刀鋒跑者」之名。經過漫長審判和多次上訴後，法院在2017年認定他犯下謀殺罪，處以13年徒刑。

他當時並未認罪，否認在盛怒下殺害史汀坎普，並聲稱他在案發時把史汀坎普誤認是竊賊。

史汀坎普的雙親反對假釋，也樂見當局駁回假釋申請的決定。史汀坎普的雙親說，他們不相信佩斯托瑞斯如實說出事發經過，也不認為他表現出悔意。

史汀坎普的雙親透過律師發表聲明說：「我們樂見今天的決定，但這仍然沒什麼好慶祝。我們非常想念瑞娃（史汀坎普），且餘生都將如此。我們相信正義，希望正義能持續伸張。」（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1120401

#史汀坎普
#佩斯托瑞斯
#南非
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