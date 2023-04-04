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推拿致女子下半身麻痺 假中醫判刑8月

2023/4/4 11:01
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（中央社記者謝幸恩台北4日電）徐姓男子未取得合法中醫師資格，擅自替孫姓女子進行中醫傷科推拿，造成孫女下半身麻痺、大小便無力。士林地方法院日前依非法執行醫療業務罪，判處徐男有期徒刑8月。可上訴。

檢方調查，徐姓男子明知未取得合法醫師與中醫師資格，不得擅自執行醫療業務，逕自拿不存在的行政院衛生福利部與醫師許可證公文字號，藉此混淆視聽、假冒醫師來執行中醫傷科的整脊、整骨等醫療業務。

檢方追查，患有椎間盤突出的孫女，於民國109年9月至11月間，花費新台幣9000元找徐男治療，導致病情惡化；同年11月26日，孫女因下半身麻痺、大小便無力，送醫急診，經診斷患有椎間盤突出併發馬尾症候群。

經孫女提告，士林地檢署偵查終結後，依非法執行醫療業務罪起訴徐男。

士林地方法院審理時，徐男辯稱，他不是醫療行為而是民俗療法，僅徒手幫孫女推拿、按摩、伸展全身部位，並沒向孫女保證可以治癒病症，只有提到孫女狀況不嚴重，不一定要開刀動手術才能恢復。

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孫女證稱，徐男曾向她保證不用開刀動手術、有信心能治療好，非常明確施壓力道在她的脊椎、骨盆、背部等部位，甚至會把她整個人舉起來，每次療程約10分鐘，收費1500元，若非治療行為，她不會去這麼多次。

合議庭認定徐男行為是中醫傷科推拿，而非傳統整推拿，但沒有中醫師資格的徐男，對於患者造成重大潛在危害，漠視法紀，且否認犯行，未與孫女達成和解，犯後態度非佳，判處有期徒刑8月，沒收犯罪所得9000元。可上訴。（編輯：張銘坤）1120404

#士林地方法院
#中醫師
#行政院衛生福利部
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