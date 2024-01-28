祥豐營區迫砲彈爆炸釀9傷 無人員疏失基檢簽結
2024/1/28 15:44（1/28 18:27 更新）
（中央社記者王朝鈺基隆28日電）基隆市祥豐營區去年發生迫擊砲彈爆炸造成9名官兵受傷，全案經基隆地檢署調查後，查無人員疏失，日前予以簽結。
陸軍六軍團三支部北彈庫基隆分庫（祥豐營區），去年7月24日下午3時許在執行彈藥檢分作業時，120迫擊砲彈不明原因發生爆炸，共有9名官兵受傷，其中2名士官傷勢嚴重，手部都有部分截肢。
事發後，基隆地檢署將這批迫擊砲彈送交國家中山科學研究院鑑定，鑑定結果為民國78年間製作，因長期運儲及受到環境濕度影響，可能使引信與承座間隙產生浮藥，而官兵在執行檢分作業期間，並未發生迫擊砲彈掉落在地或碰撞等情形。
檢方研判浮藥的藥性敏感度在長期濕度變化下而提升，搬運過程中或多或少對迫擊砲彈施以外力，進一步誘發爆炸風險，難以歸責搬運的官兵，且查無其他證據足以佐證有其他人員疏失。
此外，由於受傷的9名士官兵，在法定追訴期6個月內，並未提出傷害罪或過失致重傷害罪告訴，檢方待追訴期滿無人提告後，才在1月25日將全案簽結。（編輯：張銘坤）1130128
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