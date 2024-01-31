竊盜集團半月偷台南7區26間娃娃機店 5人被逮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南31日電）台南市警察局第五分局今天宣布破獲專偷娃娃機店的竊盜集團，逮捕主嫌劉姓男子等5人；警方調查，此集團1月13日起接連在7個行政區26間娃娃機店犯案，得手逾33萬，吃喝玩樂花光光。

第五分局今天告訴中央社記者，台南市北區、東區、永康區、新化區、安南區、歸仁區及仁德區7個行政區，1月13日起接連發生娃娃機店遭人以油壓剪撬開機台竊取零錢，共有26間娃娃機店受害，單是北區就達9間。

警方發現竊盜集團涉案，竊嫌分別利用小客車、機車及腳踏車等交通工具，趁店內沒有人時，以油壓剪破壞鎖頭竊取機台硬幣。

警方鎖定作案車輛，27日晚間6時許先在北區成功路大樓地下室逮捕竊嫌46歲葉姓男子及34歲陳姓男子，昨天再陸續逮捕主嫌30歲劉男、32歲洪姓男子及30歲李姓男子。

警方調查，半個月來，此竊盜集團在台南共犯下26件娃娃機台竊案，得手新台幣逾33萬元，全數吃喝玩樂花光光，訊後依竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1130131