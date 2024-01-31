更多編輯台推薦新聞：
民眾黨拋單一召委國會改革 召委是什麼？有什麼職權？一文看懂
政治

民眾黨拋單一召委國會改革 召委是什麼？有什麼職權？一文看懂

韋伯望遠鏡拍下19螺旋星系 為恆星形成演化提供新線索
科技

韋伯望遠鏡拍下19螺旋星系 為恆星形成演化提供新線索

黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮
生活

黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮

統一發票112年11-12月千萬獎號碼：63603594
生活

統一發票112年11-12月千萬獎號碼：63603594

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
CNN：習近平向拜登保證不干預美國總統大選
首頁 / 社會

竊盜集團半月偷台南7區26間娃娃機店 5人被逮

2024/1/31 15:21（1/31 15:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南市警察局第五分局31日宣布破獲專偷娃娃機店的竊盜集團，經鎖定作案車輛，27日晚間先在北區成功路大樓地下室逮捕2名竊嫌，30日再陸續逮捕劉姓主嫌等3人，將5人依法送辦。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年1月31日
台南市警察局第五分局31日宣布破獲專偷娃娃機店的竊盜集團，經鎖定作案車輛，27日晚間先在北區成功路大樓地下室逮捕2名竊嫌，30日再陸續逮捕劉姓主嫌等3人，將5人依法送辦。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年1月31日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南31日電）台南市警察局第五分局今天宣布破獲專偷娃娃機店的竊盜集團，逮捕主嫌劉姓男子等5人；警方調查，此集團1月13日起接連在7個行政區26間娃娃機店犯案，得手逾33萬，吃喝玩樂花光光。

第五分局今天告訴中央社記者，台南市北區、東區、永康區、新化區、安南區、歸仁區及仁德區7個行政區，1月13日起接連發生娃娃機店遭人以油壓剪撬開機台竊取零錢，共有26間娃娃機店受害，單是北區就達9間。

警方發現竊盜集團涉案，竊嫌分別利用小客車、機車及腳踏車等交通工具，趁店內沒有人時，以油壓剪破壞鎖頭竊取機台硬幣。

警方鎖定作案車輛，27日晚間6時許先在北區成功路大樓地下室逮捕竊嫌46歲葉姓男子及34歲陳姓男子，昨天再陸續逮捕主嫌30歲劉男、32歲洪姓男子及30歲李姓男子。

警方調查，半個月來，此竊盜集團在台南共犯下26件娃娃機台竊案，得手新台幣逾33萬元，全數吃喝玩樂花光光，訊後依竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1130131

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.33