高雄63歲女弒99歲失智老父 二審改判12年

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（中央社記者洪學廣高雄1日電）高雄吳姓女子因起口角涉在家中殺害99歲老父，一審遭依殺害直系尊親屬罪判16年。高雄高分院今天上午依吳女長期照顧失智老父，長照壓力不言而喻，從輕改判12年，可上訴。

二審台灣高等法院高雄分院審理時，合議庭認為63歲吳女的家屬均因病過世，且家庭為中低收入戶，又領有身心障礙手冊，近10年來身體又有多種疾病，視力日漸惡化。且吳女和99歲父親社交及生活型態封閉，長期在經濟困窘情形下，獨自照顧高齡且失智老父，累積壓力不言而喻。

法官審酌，吳女雖曾試圖將父親送往榮家照護但遭拒，加上先前已多次表達一同輕生意念。長期處長照壓力環境下導致身心俱疲，顯見被告並非兇暴惡劣之徒，再犯可能性低，原審卻量處偏重16年徒刑，不符合罪刑相當原則，據此採納吳女主張原審量刑過重，改判有期徒刑12年，並宣告褫奪公權4年，全案可上訴。

一審判決指出，與老父同住在高雄市新興區的吳女，民國111年6月10日下午4時涉嫌在2樓房間內持料理刀砍殺父親後輕生，送醫無生命危險，警消到場時吳父已因刀傷失血過多不治。

高雄地方法院審理時，吳女辯稱案發當天服用安眠藥睡著了，自己沒有輕生，是在睡著時被別人砍傷痛醒，之後又昏過去，根本沒看到父親被誰殺害，否認有殺害父親犯行。

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不過，法官根據吳女曾坦承因久病厭世才持刀輕生，且曾跟老父表達一同尋短念頭等，認為其說詞反覆，且案發現場並無任何外力入侵證據，據此認定吳女是弒父後輕生，並依殺害直系血親尊親屬罪判處有期徒刑16年。（編輯：孫承武）1130201

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