北市刑大偵查佐為績效偽造通聯紀錄 桃檢起訴

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（中央社記者葉臻桃園2日電）台北市刑大王姓偵查佐涉嫌為了工作績效，明知線人提供販毒檢舉內容與事實不符，卻竄改通聯紀錄資料後聲請拘票、搜索票。桃園地檢署今天依法起訴王姓偵查佐及2名線人。

桃園地檢署起訴書指出，王姓男子曾任台北市政府警察局刑事警察大隊偵查第8隊偵查佐，並在去年9月調任此大隊勤務指揮中心偵查佐，負責毒品查緝業務。

起訴書表示，周姓女子及有毒品前科的冷姓男子自民國111年起陸續向王姓偵查佐檢舉販毒案，王姓偵查佐明知冷男提供檢舉內容與客觀事證相左，卻為求工作績效，以電腦軟體竄改雙向通聯紀錄資料後，向桃檢及桃園地方法院聲請拘票、搜索票。

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起訴書指出，冷男為了讓呂姓女子受刑事處分，明知呂女並未販毒，涉偽造與呂女的通訊軟體對話紀錄後，持此偽造對話紀錄向北市刑大偵查隊告發呂女販毒；周女以證人身分接受訊問時，涉提供不實證詞。

起訴書表示，冷男涉犯偽證、意圖他人受刑事處分而偽造證據等罪，周女涉犯偽證罪，王姓偵查佐涉犯刑法行使公務員登載不實文書、行使偽造私文書及公務員假借職務上權力、機會或方法意圖他人受刑事處分而偽造證據等罪嫌，從重以行使公務員明知不實登載公文書罪處斷，對3人提起公訴。（編輯：戴光育）1130202