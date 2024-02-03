登山隊女山友身體不適求援 中市消防局將收搜救費

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（中央社記者郝雪卿台中3日電）台中市消防局昨天據報登山隊有女團員身體不適申請救援，今天凌晨將女子背負下山送醫，同時發現領隊未辦理登山綜合保險將予開罰，並將向被救援者索取搜救費用。

台中市消防局於2日下午4時43分接獲通報，位於台中市和平區雪東線369山莊有登山隊員身體不適需要救援，立即派遣正於高山雪地訓練人員前往救援，並通知轄區梨山分隊出動警備車及救護車各1輛、消防人員5人前往。

消防局到場發現是雪主線3天行程登山隊在369山莊休息，其中1名女團員身體不適，有高山症反應，請求消防局協助。

搜救人員於昨晚9時40分接觸患者，消防局表示，經檢傷女團員當時意識清楚、肢體無力，血氧濃度為88%，處置後由救援人員背負於昨晚9時50分開始下撤，並於3日凌晨0時32分抵達登山口，由救護車送往宜蘭羅東醫院救治。

消防局指出，搜救人員於現場初步瞭解，由於登山團領隊未辦理登山綜合保險，也未提出具有基本救命術證書或初級救護技術員等相關證照，涉違反「台中市登山活動管理自治條例」規定。

由於其中1名團員立即請家人傳送CPR+AED證照訓練證明，消防局表示，經確認後可為緊急救護證明，因而只依「未辦理登山綜合保險」部分違反自治條例第11條規定進行裁處領隊。

至於相關搜救費用，消防局說，後續待估算後，將另行向被救援者索取。消防局也呼籲，登山活動範圍涉及特殊管制山域，應由領隊帶領，並依規定辦理登山綜合保險，並由領有基本救命術證書或初級救護技術員等相關證照人員隨同，以確保活動安全。（編輯：黃世雅）1130203