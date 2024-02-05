詐團以家庭代工可領補助收人頭帳戶 警逮4人送辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中5日電）刑事局中部打擊犯罪中心發現，有詐欺集團以從事家庭代工可領取補助款為由詐騙，被害人寄出金融帳戶金融卡、密碼，直到帳戶遭警示才知遭詐騙，警方逮捕4人，依法送辦。

刑事局中部打擊犯罪中心今天召開記者會表示，刑事警察局打詐「情資研析中心」分析詐欺被害案件，彙整騙取被害人金融帳戶提款卡及密碼，提供詐欺集團用於詐騙被害人的犯罪手法，產出中部地區某收簿集團情資，由中部詐欺偵查中心偵辦。

警方組成專案小組，經溯源追查，1月29日執行斷「投」專案，查獲蕭姓男子為首4人詐欺收簿集團。

警方調查，詐騙集團以從事家庭代工可領取補助款為由詐騙，發現有被害人在112年12月間，陸續寄出名下金融帳戶金融卡、密碼，直到被害人在帳戶遭警示後，才驚覺遭詐騙。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警方報請檢察官指揮偵辦，鎖定收簿集團蕭姓男子等犯嫌，發現蕭男等人在嘉義地區，駕駛懸掛偽造、註銷的車牌的車子，刻意橫跨縣市到超商領取被害人寄出的金融卡，再到ATM取款其他被害人遭詐騙款項。

專案小組日前持搜索票、拘票，拘提蕭男等4人到案，查扣新台幣21萬餘元，手機、筆電、提款卡等贓證物。警詢後，依涉嫌詐欺、洗錢防制法等罪嫌，移送嘉義地方檢察署偵辦。（編輯：陳政偉）1130205