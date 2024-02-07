涉買郭台銘連署書未果 桃園1里長、前鄉長緩起訴

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（中央社記者葉臻桃園7日電）前桃園縣觀音鄉黃姓鄉長、桃園市新屋區1名徐姓里長，涉嫌買郭台銘選總統連署書，但未成功。桃園地檢署審酌2人深表悔悟且犯後態度良好，今天皆以緩起訴處分。

鴻海創辦人郭台銘去年10月間為了選總統拚連署，有連署站涉嫌花錢買連署書。

桃園地檢署緩起訴處分書指出，黃姓男子是前桃園縣觀音鄉鄉長，徐姓男子現為桃園市新屋區里長，范姓男子則是前中國國民黨中央常務委員（已因違反總統副總統選舉罷免法被起訴）。

緩起訴處分書指出，黃男、徐男、范男3人，為了替郭台銘及副手賴佩霞連署，由范男在去年10月5日到黃男家中，要求黃男以每份連署書發放新台幣400元賄款的方式募集連署書，並分2次交給黃男現金80萬元、160萬元。

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起訴書指出，黃男隨後交付給徐男120萬元，並指示徐男分別給新屋區數名里長5萬至10萬元不等現金，交代里長們每份連署書可獲得300元報酬，但里長們均拒絕，徐男將120萬元退還給黃男，因此未影響到連署結果。

起訴書指出，黃男、徐男所為涉犯總統副總統選舉罷免法，考量2人坦承犯行、深表悔悟、態度良好，皆以緩起訴處分；黃男需向國庫繳交50萬元，徐男應向國庫繳交10萬元。（編輯：李錫璋）1130207