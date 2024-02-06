前高市議員收購逾6千份總統連署書 雄檢共起訴8人

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（中央社記者張已亷高雄6日電）前高雄市議員陳乃靜2023年涉嫌幫郭台銘收購逾6千份總統連署書，遭檢警調查；雄檢偵結，依違反總統副總統選罷法等罪嫌，起訴陳乃靜及7名協助連署志工。

高雄地檢署今天發布新聞稿指出，檢方於2023年10月接獲情資，組成專案小組於10月26日執行搜索，聲押曾姓志工獲准，向上追查，再於11月3日至5日執行數波搜索，帶回主謀陳乃靜及2名志工，3人均遭收押，並發現還有數名志工也有協助收購連署書。

雄檢表示，陳乃靜為使郭台銘順利完成總統連署，於2023年9月先指示陳姓後援會志工，以每份新台幣500元對價，募集4千份連署書，並指派朱姓志工輔助陳姓志工收購，將200萬元分4次交付陳、朱2人保管。

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陳乃靜待陳姓志工完成蒐集4千份連署書後，再指示對方繼續募集，並將91萬元分3次交付陳姓志工，取得1820份連署書；另外，陳乃靜以每份500元對價，取得220份身分證影像檔，由志工協助代填寫連署書，總計募得6040份連署書，暫放在後援會3樓庫房。

雄檢偵結，認為郭台銘達成連署門檻後雖未登記參選總統、副總統，但陳乃靜等人行為嚴重妨害總統選舉連署公正、公平性，依法起訴陳乃靜及7名志工，並建請法院將陳乃靜從重量刑，以示警惕。（編輯：陳仁華）1130206