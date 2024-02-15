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首頁 / 社會

網傳執政黨要砍基層警年終獎金 警政署嚴正駁斥

2024/2/15 13:47
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（中央社記者黃麗芸台北15日電）針對有民眾於網路留言謠傳執政黨要砍基層員警的年終獎金一事，警政署今天嚴正駁斥，澄清應屬誤解，並指警察年終獎金是依行政院訂頒軍公教人員年終工作獎金發給注意事項辦理。

近來有民眾在網路留言謠傳執政黨要砍基層員警的年終獎金，引發熱議。

對此，內政部警政署今天透過新聞稿說明，警察人員的年終獎金發給依據，是依行政院所訂頒軍公教人員年終工作獎金發給注意事項辦理。基層員警與一般公務人員相同依上述注意事項規定，1月31日以前已在職，至12月1日仍在職者，發給1.5個月年終工作獎金。

同時，上述注意事項並無針對基層員警的年終獎金另作特別規定。

警政署說，有關網傳要砍基層員警的年終獎金一事，應屬誤解，特別予以澄清。

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行政院為照顧勞苦功高的警察人員，警政署指出，去年7月已核定將30年未調整的警勤加給一次調高15%，第一線外勤員警每月至少增加新台幣1265元、雙北刑警含加成每月最多增加3289元，全國近7萬名員警受惠加薪。

警政署強調，未來將持續秉持照顧基層員警立場，在政府財政狀況許可下，結合各項福利措施，改善警察工作條件及待遇，積極維護警察權益。（編輯：張銘坤）1130215

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