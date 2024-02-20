苗栗市5歲女童獨困車內 粗心媽媽為訪友挨罰

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（中央社記者管瑞平苗栗縣20日電）31歲余姓女子春節期間在苗栗市將睡著的女兒獨留車內，自行下車到附近訪友拜年，女童驚醒後哭著找媽媽，警方獲報到場處理，並依道路交通管理處罰條例對女童母親開罰。

苗栗縣警察局苗栗分局今天分享這起案例指出，10日晚間10時許接獲民眾報案稱，苗栗市中正路段有女童受困車內，員警獲報後立即前往協助。

南苗派出所副所長洪斌源與警員到場後發現，路邊1輛自小客車內有1名年約5歲女童無助哭喊著找媽媽，警方隔著車窗一邊安撫、一邊比手畫腳試圖引導女童開啟門鎖，最後順利將車門開啟將女童帶出，同時也循線聯繫到女童母親。

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警方表示，女童母親余姓（31歲）女子到場後稱，因女兒在車上睡著，見她熟睡而放心下車到附近訪友拜年；所幸民眾發現後及時報警協助，女童也僅受到輕微驚嚇未有不適。

苗栗分局指出，汽車駕駛人對於6歲以下或需要特別看護之兒童，單獨留置於車內，依道路交通管理處罰條例第31條4項，駕駛人會被處以新台幣3000元的罰鍰，還要上4小時的道路交通安全講習，員警依法對余姓女子開罰，並呼籲家長下車時，切勿把幼童單獨留在車上，以免釀成意外。（編輯：李錫璋）1130220