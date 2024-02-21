埔里警打獵遭擊斃 重回現場頭燈自行發亮突破心防

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（中央社記者吳哲豪南投21日電）南投謝姓員警和表哥范男及詹姓兄弟打獵，卻遭獵槍擊斃；警方表示，昨天帶范男等人重回現場，謝男遺留的頭燈突然自行發亮，也尋獲打獵的竹簍，突破范男心防，供稱是詹兄誤擊。

南投縣警察局埔里分局長壽派出所一名因病休長假的謝姓警員，18日與范姓表哥、詹姓兄弟檔在國姓鄉乾溝村山區打獵遭擊斃，現場留有一把未合法登記的原住民自製獵槍，警方昨天帶回詹姓兄弟檔，他們供稱可能不小心誤擊，全案持續釐清。

謝姓警員疑遭誤判為獵物被槍擊送醫不治，范男起初否認涉案，供稱聽到槍聲後呼叫謝男沒回應，尋找查看發現謝男倒地，臉部有血跡。

承辦此案的警員今天指出，昨天帶范男重回山區勘驗，在謝姓員警搭過的貨車上找到員警遺留的頭燈，頭燈竟然自行發亮，讓眾人大吃一驚，而謝姓員警的友人也在山區發現打獵時遺留的竹簍，裡面還有飛鼠。

范男聽辦案人員轉述頭燈突然發亮，遺留的竹簍也被尋獲，被突破心防，改口供稱是詹兄開槍擊斃謝男，事發當下因驚慌串供滅證；詹兄則說因跌倒槍枝走火才誤擊謝男。

警方指出，范男、詹姓兄弟等人，訊後依殺人、違反槍砲彈藥條例等罪，移送台灣南投地方檢察署法辦。（編輯：郭諭儒）1130221