中市警阻詐破10億 刑案發生數創7年新低

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（中央社記者郝雪卿台中23日電）台中市政府今天召開治安會報暨公安會報聯合會議，台中市警察局在會中指出，去年全年阻詐金額破10億元，還有去年刑案發生數與暴力犯罪發生數都創下7年來新低。

台中市政府下午召開今年度第一次治安會報暨公安會報聯合會議，會中市長盧秀燕特別表揚協助治安工作的保全（樓管）人員及金融機構從業人員，感謝他們用心付出，守護市民。

市警局在會中統計指出，台中市民國112年每10萬人口全般刑案、全般竊盜、詐欺犯罪、暴力犯罪與犯罪指標發生數，都是6都最低；而112年全般刑案發生數及暴力犯罪發生數更創下7年來新低。

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為提升阻詐效能，台中市警察局自111年7月起推動「警銀聯阻防詐」協作計畫，統計去年全年度共成功阻詐1557件、攔阻金額達新台幣10億4175萬餘元，相較前年增加攔阻617件、金額增加近5億元。

在金融機構阻詐方面，警方指出，其中以國泰世華銀行攔阻330件、攔阻金額達2億多元為最高，其次還有中華郵政攔阻203件、攔阻金額近1億元，中國信託商業銀行攔阻195件、攔阻金額1億多元。（編輯：郭諭儒）1130223