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婦疑為尋走失愛犬 騎車摔落大排不治

2024/2/28 14:31
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（中央社記者楊思瑞台南28日電）台南市佳里區57歲李姓女子昨天下午騎機車出門，今天上午被人發現連人帶車掉落在嘉南大圳排水溝，送醫宣告不治，友人研判李女疑似因飼養的狗走失，外出尋找時發生意外。

台南市警消單位上午8時許獲報，指稱佳里區嘉南大圳支線大寮排水溝內，有一名女子趴臥，身旁有一輛機車，消防人員到場時，發現女子已無呼吸、心跳，送醫後宣告不治。

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台南市警察局佳里分局調查發現，死者為57歲李姓女子，平日清晨4、5時左右會到友人農田協助農務，今天沒有出現，友人尋找後發現，李女手機及包包均放置在農機具的貨櫃屋內，但是死者與所飼養的兩隻狗均不見蹤影，研判李女外出尋找不見的狗。

佳里分局指出，全案已由鑑識小組至現場勘察鑑識蒐證，並製作證人筆錄，同時調閱相關監視器影像，以查明釐清發生原因，並緊急聯繫家屬前往確認死者身分，報請檢察官擇日相驗，以釐清確切死因。（編輯：李亨山）1130228

#嘉南大圳
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