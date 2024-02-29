台中男子超商外近距離持槍殺人案 無期徒刑定讞

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（中央社記者劉世怡台北29日電）台中市趙姓男子被控因向其老大討錢未果，遷怒誘騙老大的堂弟林男碰面，再趁林男在超商外座椅區看手機沒注意，持槍近距離射殺林男致死。最高法院日前依殺人罪，判趙男無期徒刑定讞。

判決指出，趙姓男子與林姓被害人長期跟隨林的蔡姓堂哥從事賭場工作；趙男認為，30年來沒有從工作裡賺得財富，反因嗜賭而欠下數百萬元賭債，認為蔡男積欠自己大筆薪資及賭場紅利，多次向蔡男索討薪資及紅利不獲置理，趙男轉而遷怒林姓被害人。

判決指出，趙男想起林姓被害人曾指認其胞兄販毒，新仇舊恨，計畫殺害林姓被害人來報復蔡男。趙男以還錢為由，誘騙被害人出來， 兩人相約於民國111年1月26日中午12時許在台中巿東區一家便利超商見面。

判決指出，兩人在超商外座椅休息區喝咖啡抽菸聊天，趙男趁林男看手機未注意之際，從口袋掏出非制式手槍朝林男頭部近距離射擊1發，見林男倒地，再補開1槍。林男送醫急救不治。

二審的台灣高等法院台中分院認為，趙男光天化日下於便利商店外，不顧往來行人眾目睽睽，掏出手槍朝林男頭部近距離射擊二發，每一發槍擊都足以致命，此行刑式殺人，犯罪手段殘忍且令人畏懼。

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二審認為，趙男與林姓被害人同在麻將場工作多年，有同事及朋友的關係，趙男是因為黑社會恩怨而殺人，而且將對蔡男的仇恨轉嫁給被害人，趙男應該受到高度責難，但此與隨機式、無差別殺人，惡性仍有不同，因此稱不上是「情節最重大之罪」，不足以判處死刑，依殺人罪判處無期徒刑。

案經上訴，最高法院日前駁回上訴，仍判趙男無期徒刑，全案定讞。（編輯：張銘坤）1130229