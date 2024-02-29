追求遭拒 高雄男假寄賣樹化玉真跟騷近1年判2個月

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（中央社記者洪學廣高雄29日電）朱姓男子因追求不成在交友軟體認識的女子，假藉將樹化玉寄賣女子所任職的玉石公司再跟蹤騷擾，讓女子不堪其擾氣到提告，高雄地院依跟騷法判朱男徒刑2個月、可易科罰金。

高雄地方法院審理時，朱男辯稱是希望可以跟女子談妥寄賣樹化玉相關事宜，傳送訊息也是為了處理交易糾紛，與性或性別無關；但法官經檢視相關對話紀錄，發現內容多為情感糾葛或朱男情緒發洩等語，並未討論樹化玉買賣事宜等，據此不採信朱男辯詞。

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合議庭審理後，認為朱男不思尊重與他人相處界線，違反女子意願反覆跟蹤騷擾，時間長達約1年，審酌朱男犯後否認犯行，且迄今並未跟女子達成和解獲得原諒，據此依跟蹤騷擾防制法判處有期徒刑2個月，可易科罰金。全案可上訴。

判決指出，朱男民國111年透過交友軟體認識高雄1名女子，但追求未果後，反而認定對方是想藉交友推銷高價樹化玉，並自同年7月27日起至112年6月21日，以傳送訊息、前往女子高雄苓雅區工作場所外盯梢等行為騷擾，導致女子不堪其擾報警提告。（編輯：陳仁華）1130229