埔里鎮公所爆涉圖利廠商 法院裁定鎮代羈押禁見

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（中央社記者鄭維真南投1日電）南投縣埔里鎮公所周姓技士及曾姓鎮民代表涉圖利特定廠商，檢方昨發動搜索漏夜偵訊，逮捕周姓技士等4人，地院下午裁定曾及林男羈押禁見，周羈押不禁見，另名林男10萬元交保。

台灣南投地方檢察署今發新聞稿指出，昨天由檢察官蘇厚仁指揮廉政署中部地區調查組、調查局中部地區機動工作站，持搜索票至埔里鎮公所、相關涉案人住處等11處地點執行搜索，並通知17人到案。

經檢察官漏夜偵訊後，認周姓技士、曾姓鎮民代表違反貪污治罪條例、政府採購法等，今天凌晨將近3時許，當庭逮捕周、曾以及2名林姓廠商，並向法院聲請羈押禁見，其餘涉案人及證人均予請回。

檢方調查，2名林姓廠商經營當地工程行，周姓技士與曾姓鎮民代表涉嫌從民國109年開始利用地方小型工程配合款，讓特定廠商借牌得標，順利取得工程。

今天下午南投地院裁定曾姓鎮民代表、其中1名林姓廠商羈押禁見，周姓技士羈押不禁見，另名林姓廠商以新台幣10萬元交保。檢方將擴大偵辦，釐清相關案情。（編輯：黃世雅）1130301