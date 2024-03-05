高市民宅藏天九牌賭場 2員工31賭客送辦

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（中央社記者洪學廣高雄5日電）高市警方接獲檢舉，前鎮區一心路的住商大樓疑聚賭，今天凌晨破門搜索，當場破獲天九牌職業賭場，帶回呂姓負責人、王姓員工依賭博罪送辦，31名賭客依社維法裁罰。

高雄市政府警察局前鎮分局接獲情資，指前鎮區一心路一處住商大樓內疑設職業賭場，經蒐證調查，發現這處職業賭場疑從今年初開始營業，在大高雄地區不斷流動變換場地，藉以規避警方查緝。

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警方布線多日，凌晨2時30分由市警局督察室會同前鎮分局、保安警察大隊特勤中隊警力，持搜索票破門突襲搜索，成功破獲藏匿在民宅內的天九牌職業賭場，帶回負責人45歲呂男、員工49歲王男及31名賭客。

前鎮分局指出，全案查扣抽頭金新台幣5萬1000元、賭資15萬2000元、賭具天九牌、骰子等證物，呂男等2人依刑法賭博罪嫌移送高雄地檢署偵辦，31名賭客依社會秩序維護法裁罰。（編輯：郭諭儒）1130305