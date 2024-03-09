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探病竟在病房開局聚賭 高雄警追查犯嫌到案

2024/3/9 12:03（3/9 13:22 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者林巧璉、張祈高雄9日電）高雄27歲龔姓男子因病住院，10多名好友探病，竟在病房開賭局，玩天九牌、撲克牌等，畫面被貼在網路流傳；警方表示，目前已鎖定相關涉案人到案，朝賭博罪嫌偵辦。

網路平台流傳一段在醫院病房內聚眾賭博影片，畫面中10多人聚集於病房，桌面上有賭資、九天牌、撲克牌等。

高雄市警局旗山分局根據影片內容主動介入調查，對比相關畫面，確認為衛福部旗山醫院病房，兵分多路追查龔男等人到案。

警方調查，龔男因病住院，7日晚間6時許，林男等10多名友人相約探病，因一時無聊才會在病房內賭博，初步清查現場約有12人。警方陸續將龔男等多人約談到案，積極追查涉嫌人下落，將依賭博罪嫌移請橋頭地檢署偵辦。

旗山分局呼籲，公共場所嚴禁賭博財物，民眾如發現任何不法行為，應撥打110報案專線共同防制，警方會持續掃蕩各類賭場，杜絕賭博歪風。

旗山醫院今天說明，已配合警方調查，經內部了解，當時因護理師都忙於臨床治療，不知道這麼多人聚集賭博，若發現這麼多名探病者同時進入，一定會制止。

旗山醫院指出，院方陪探病規定，陪病者1人、訪客每次最多2人，相關規範都有公告在出入口明顯位置，呼籲探病者遵守。（編輯：郭諭儒）1130309

#旗山醫院
#高雄市
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