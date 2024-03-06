致富、太碁涉吸金28億元 12名被告交保

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（中央社記者林長順台北6日電）檢調偵辦兆富公司非法在台銷售澳豐基金案，循線查出兆富母公司香港旭暉金融集團旗下致富、太碁公司也涉在台吸金新台幣28億元，北檢昨天指揮調查局搜索約談後，諭令12人交保。

兆富公司被控在台非法銷售澳豐基金，初估受害人損失約1000萬多美元，換算約新台幣3億多元。檢調去年發動2波搜索、約談，認為兆富曾姓負責人、3名業務主管等人涉犯證券投資信託及顧問法，諭令曾男新台幣60萬元交保，其餘被告各以新台幣10萬元至50萬元不等金額交保。

檢調自兆富一案追查出，兆富母公司香港旭暉金融集團旗下的致富公司、太碁公司，涉嫌於民國102至111年間販售增值型理財商品，宣稱年報酬率可到7%到12%，期滿取回本金。檢調估算，已報案的致富、太碁投資人近100人，損失約8000萬多美元，折合約新台幣28億元。

北檢昨天指揮調查局台北市調查處搜索18處，約談致富、太碁多名幹部與員工到案，因致富、太碁負責人與在台高級主管均在境外，檢調將擇日約談。

檢察官漏夜複訊後，今天凌晨依違反銀行法、證券投資信託及顧問法等罪嫌，諭令12人各以新台幣20萬元至300萬元不等金額交保。（編輯：戴光育）1130306