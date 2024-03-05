致富、太碁涉吸金28億 北檢搜索18處約談14人

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（中央社記者謝幸恩台北5日電）檢調偵辦兆富公司非法在台銷售澳豐基金案，循線查出兆富母公司香港旭暉金融集團旗下致富、太碁公司，也涉嫌在台吸金28億元，今天發動18路搜索行動，預計約談14人到案。

兆富公司涉嫌在台非法銷售澳豐基金，初估受害人損失約1000萬多美元，換算約新台幣3億多元。檢調去年發動2波搜索、約談，認為兆富曾姓負責人、3名業務主管等人涉犯證券投資信託及顧問法，諭令曾男60萬元交保，其餘被告以10萬元至50萬元不等金額交保。

檢調自兆富一案追查出，兆富母公司香港旭暉金融集團旗下的致富公司、太碁公司，涉嫌於民國102至111年間販售增值型理財商品，宣稱年報酬率可到7%到12%，期滿取回本金。

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檢調估算，已報案的致富、太碁投資人近百人，損失約8000萬多美元，折合約新台幣28億元，若用可掌握卷證計算，致富、太碁總吸金超過新台幣百億元。

北檢指出，今天指揮法務部調查局台北市調查處搜索18處，預計約談致富、太碁14名幹部與員工到案，因致富、太碁負責人與在台高級主管均在境外，檢調將擇日約談，全案朝違反銀行法、證券投資信託及顧問法等罪嫌偵辦。（編輯：蕭博文）1130305