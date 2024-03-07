駕車拒警盤查 通緝男飆撞台南河樂廣場柵欄被逮

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（中央社記者張榮祥台南7日電）遭3處院檢通緝的黃姓男子，昨天駕車途經台南永康區拒絕警方盤查，以時速近90公里飆往舊市區逃逸，最終自撞中西區景點河樂廣場柵欄被逮，尿液也有毒品反應，訊後送辦。

台南市警察局今天告訴中央社記者，56歲黃男昨天清晨5時許駕駛車牌遭註銷自小客車，途經永康區中央路、中正南路口時，拒絕警方盤查，反而加速往舊市區方向逃逸，時速飆近90公里。

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警方尾隨追逐，黃男卻不顧舊市區道路較狹小，高速狂飆，任意變換車道，鑽車縫，且在圓環逆向繞行，逃逸近8公里後，黃男疑不熟路況，直接撞上中西區中正路、康樂街口的河樂廣場柵欄，差點翻車，警方當場立刻逮人。

警方調查，黃男因涉犯侵占、廢棄物清理法、洗錢防制條例及交通過失傷害，分別遭台南地檢署、高雄地檢署、橋頭地方法院通緝；黃男尿液也出現毒品反應，警方訊後依毒品、公共危險等罪嫌送辦及解送歸案。（編輯：陳仁華）1130307