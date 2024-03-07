國道貨車疑分心擦撞計程車齊翻落邊坡 3傷送醫

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（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）1輛大貨車今天行經國道3號北上118.6公里竹南路段，疑似一時分心擦撞計程車後，2車均翻落邊坡，造成3人受傷送醫。警方表示，2車駕駛酒測值均為零，確切事故原因待釐清。

國道公路警察局第2大隊指出，下午1時許接獲通報，國道3號北118.6公里苗栗竹南路段發生交通事故，隨即派遣線上巡邏員警前往查看，抵達事故地點，發現2部車輛翻落邊坡。

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警方表示，邱姓男子（31歲）駕駛營業大貨車與蘇姓男子（67歲）駕駛的營業小客車，不明原因發生擦撞後，雙雙失控衝出外側護欄，翻落國道外側邊坡， 2名駕駛以及計程車上蔡姓乘客（28歲）共3人輕傷，被送往頭份為恭醫院救治。

警方初步調查，大貨車行駛外側車道，疑似一時分心，導致致車輛往左偏移到中線車道擦撞計程車，2車駕駛酒測值均為零，詳細事故原因及責任歸屬有待進一步釐清。（編輯：張銘坤）1130307