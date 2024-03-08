嘉縣移工遭堆高機擠壓身亡 雙方和解業者緩起訴

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（中央社記者黃國芳嘉義市8日電）嘉義縣肉品加工業者王姓男子去年8月間不僅讓未經訓練的移工操作堆高機，還造成斜坡上堆高機向後滑行夾死另1名越籍移工工安事件，嘉檢偵結，因雙方和解，業者緩起訴。

檢警表示，位於嘉義縣大林鎮明華里中正路1處肉品加工工廠雇用多名移工，其中1名移工去年8月19日上午將堆高機暫停在廠內1處斜坡上，拉下手煞車後下車搬運貨物，堆高機並未熄火。

廠內1名越籍移工武姓男子（37歲）當時想到外面抽菸休息，發現斜坡上堆高機未熄火且大燈亮著，即上前關閉引擎電源，不料，堆高機瞬間往後滑行，武男想要以右手拉住滑動中的堆高機，反而被拖拉撞擊廠區鋼柱後再遭堆高機夾擠於鋼柱間受傷，緊急送醫急救，因傷重不治。

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嘉義地檢署的緩起訴書指出，肉品加工廠王姓業者讓未經特殊作業安全教育訓練的移工操作堆高機，且未按照標準流程操作，包括禁止停放有滑落危險之虞的斜坡、駕駛離開堆高機須要熄火等，業者涉及過失致死罪嫌，且應依職業安全衛生法規定併科罰金。

檢方考量王姓業者坦承犯行，且已與死者家屬達成和解，家屬並表達不予追究，因此認為以緩起訴適當；緩起訴期間為1年，須向公庫支付緩起訴處分金新台幣6萬元。（編輯：戴光育）1130308