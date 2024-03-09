非醫療用口罩誆稱醫療級高價賣 男子判2年6月定讞

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（中央社記者謝幸恩台北9日電）劉姓男子於109年2月間囤積非醫療用口罩，以及拿立委競選口罩魚目混珠為醫療用口罩，一審依詐欺取財罪判刑6月，二審改依傳染病防治法重判2年6月，最高法院日前駁回上訴定讞。

全案起於，民國109年2月間，當時一般醫療用口罩已被列為防疫物資，且因醫療用口罩供給短缺，採實名制方式供給，每片口罩價格為新台幣6元。

一審的台南地方法院指出，劉姓男子囤積非醫療用口罩，並以前妻名義在電子商城標榜醫療級口罩的不實宣傳訊息，每片口罩定價28元至68元不等。

部分買家收到劉男寄來的口罩後，發現非醫療級口罩，且部分口罩有立委競選口號，因此向檢調提告。經台南地檢署依詐欺取財、傳染病防治法等罪嫌起訴。

一審審理時，劉男辯稱他販售的口罩為醫療級，無主觀詐欺犯意，根據市場供需價格調整口罩售價，願意退貨、退款，但未被法院採信。

一審認為，劉男有主觀詐欺犯意，以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，判處有期徒刑6月，並沒收犯罪所得；另傳染病防治法的部分，因檢察官舉證不足，此部分判決無罪。檢察官提上訴，二審由台灣高等法院台南高分院審理。

二審則認為，劉男藉由國家、人民受疫情災害之際，利用人民對於防疫物資的突發性需求，而導致市場暫時無法自身調節的緊急狀態，謀取不合理的利益。

二審認定，劉男行為構成傳染病防治法對主管機關開始徵用的防疫物資，有哄抬物價的行為且情節重大罪，共計11罪，應分論併罰。

合議庭審酌，劉男犯後始終否認犯行，犯後態度不佳，考量犯罪所得非鉅，因此撤銷原判，改判應執行有期徒刑2年6月。

案經劉男上訴，最高法院認為，原審判決調查完備，量刑妥適，日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：方沛清）1130309