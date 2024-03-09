改裝車深夜噪音擾民 汐止警1至2月開罰64萬元

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（中央社記者楊侃儒新北9日電）改裝車橫行，產生的噪音深夜影響民眾生活，新北市警察局汐止分局會同環保局強力取締違法改裝車、危險駕車行為，今年1至2月開罰新台幣64萬元。

汐止分局今天發布訊息指出，針對改裝車燈、排氣管未裝防燙蓋、無照駕駛等違規行為，民國113年1月到2月共取締144件，並依道路交通管理處罰條例開罰64萬元。

汐止警方指出，8日執行路檢，在噪音車經常出沒的新台五路一段國道3號涵洞（往基隆）、汐萬路一段國道1號涵洞等處，設置攔查點，2小時內共舉發違法改裝1件、越級駕駛1件、大貨車違規臨停1件及通報噪音車10件。

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汐止警分局提醒，駕駛人使用未經主管機關噪音審驗或是檢驗合格排氣管的車輛行駛於道路，依違反噪音管制法，最高可罰3萬元，並可連續處罰；汽車車身、引擎、底盤、電系等重要設備變更或調換，沒有申請公路主管機關施行臨時檢驗而行駛，依違反道交條例最高罰9600元。

汐止分局表示，民眾若發現疑似有改裝車噪音滋擾，可至環境部「噪音車檢舉網站」檢舉。（編輯：方沛清）1130309