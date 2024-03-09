更多編輯台推薦新聞：
鳥山明稱「漫畫要胡思亂想」啟發後輩 七龍珠銷量太好編輯不肯賜死
文化

鳥山明稱「漫畫要胡思亂想」啟發後輩 七龍珠銷量太好編輯不肯賜死

定居台灣靠寫作年收入近1億 科技作者湯普森罕見現身引旋風
科技

定居台灣靠寫作年收入近1億 科技作者湯普森罕見現身引旋風

1200元以下輕微違規不得檢舉 一篇了解交通記點新規定
生活

1200元以下輕微違規不得檢舉 一篇了解交通記點新規定

SMA健保給付取消限制最快5月生效 陳俊翰遺志助400患者全受惠
生活

SMA健保給付取消限制最快5月生效 陳俊翰遺志助400患者全受惠

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

不滿直播主與他人關係密切 網友恐嚇退150萬打賞

2024/3/9 16:56
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭維真彰化縣9日電）劉姓女直播主去年遭洪姓親密網友不滿與他人關係密切，要求她退回新台幣約150萬元的打賞金，否則將公布其清涼照，法官依恐嚇取財未遂判洪有期徒刑4月。可上訴。

台灣彰化地方檢察署起訴書指出，洪從民國108年11月起成為劉姓歌唱主播的親密網友，並常在直播平台上打賞給劉。

去年5月，洪不滿劉與他人關係密切，想討回之前的打賞金，告訴劉「妳知道我手機有多少妳的照片嗎？不管妳穿什麼的」、「我PO在主播群，要看一起看啦」、「超過12點照片全部出去」等語，要求劉退還其在平台上打賞約1000萬的儲值幣（可兌換新台幣約150萬元），遭劉拒絕並報警處理。

偵訊期間，洪否認有恐嚇取財的犯行，表示自己只是想嚇劉，希望劉退還之前的打賞，將雙方關係做了斷。

法官審酌，洪犯後雖在偵查中否認犯行，但在法院調查時坦承犯行，犯後態度尚非惡劣，目前還沒獲得劉諒解，雙方未和解，依恐嚇取財未遂罪處有期徒刑4月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。（編輯：謝雅竹）1130309

#彰化地方法院
#直播主
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.39