北捷古亭站外籍男子咆哮 遭強制架離罰1500元

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（中央社記者黃麗芸台北12日電）台北捷運古亭站近日發生外籍男子在站內咆哮、翻越欄杆入站事件，捷運警察獲報勸阻無效，強制架離男子。台北捷運公司並依大眾捷運法，開罰男子新台幣1500元。

台北市警察局捷運警察隊今天發布新聞稿表示，第二分隊警員李長衛、鍾文浩11日執勤時接獲捷運古亭站長通報，趕赴現場發現1名外籍男子未購票就翻越欄杆入站，並於捷運站閘門旁向通行旅客大聲咆哮有關反戰、和平訴求。

由於男子滯留閘門旁影響旅客進出，捷運站長及保全多次柔性勸阻無效，警方到場共同告誡，男子仍未離去，最後由轄區派出所及捷警隊依大眾捷運法第50條2項強制離站的規定，將男子架離；台北捷運公司也對男子開罰1500元。

捷警隊呼籲，民眾搭乘捷運時應遵守大眾捷運法及及台北捷運系統旅客須知，出入車站不得有咆哮影響站內乘車秩序及旅客進出情形，若於捷運系統有未經驗票程序、不按規定處所或方式出入站或上下車等行為，可處1500元罰鍰。（編輯：蕭博文）1130312