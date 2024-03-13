行政院司法院共識 協力增補少年調查保護人力

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（中央社記者林長順台北13日電）司法院昨天與行政院召開113年度第1次跨院際「少年事件政策協商平台會議」。司法院說，凝聚多項行政司法協力共識，決議共同推動增補少年調查保護人力、成立北部少家法院。

會議由司法院秘書長吳三龍、副秘書長黃麟倫、行政院政務委員林萬億、羅秉成等人，召集教育、社政、衛政、警政、檢察、矯正、勞政、人事、主計、資訊、統計等中央部會及司法院相關廳處人員與會，討論增補少年調查保護人力、少年事件處理法修正方向、建構校園及社會安全網等議題。

司法院表示，新北發生校園暴力事件，顯示實務上多數少年法院調查保護室人力不足，長期以來，易形成無法實質提供少年應有的司法保護力度，成立北部少家專業法院，已是刻不容緩之事，而長遠的規劃，更須陸續成立中部、東部少家法院，逐步完成提升少家司法平等給付目標。

司法院指出，受限於司法人員總員額1萬5000人上限，亟需鬆綁上開員額限制，並配合修正相關組織法，才能解決當前人力不足的根本問題，提升司法整體效能。而關於司法院擬增補少年調查保護人力，及優先推動成立北部少家法院，並續評估成立中部、東部少家法院等重要政策，會中決議行政院會全力支持，並由人事行政總處、主計總處提供必要協助。

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就少年前案紀錄塗銷制度部分，司法院表示，因涉及內國法化的兩公約及兒童權利公約，經參考國外法制、國際公約等規範意旨，會中初步達成共識，朝向增設塗銷條件，如受刑之執行完畢3年內，未有觸犯刑罰法律行為或少年刑事案件者，始得視為未曾受各該宣告，並塗銷其前案紀錄等方向進行修法。

另外，教育部提出的提供高關懷個案漸進式返校中介教育措施議題，會中也作成決議，少年於少年法院調查審理或保護處分執行期間，經學校評估認其有多元、漸進式中介教育需求，法院得依少事法規定，徵詢適當機關、學校等意見，或召開協調會議，學校或相關機關應指派適當人員參與評估、協商與決定，協力完善少年保護網絡與學校安全網。（編輯：方沛清）1130313