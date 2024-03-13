計程車疑過彎失控 翻落新北新店山坡、司機獲救

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊侃儒新北13日電）新北市新店區今晚發生一起計程車疑過彎來不及煞車失控，翻落山坡四輪朝天的意外，警消出動救援，以垂降方式將全身有擦挫傷、受困在車內的司機送醫救治，幸無大礙。

消防局晚間6時16分接獲民眾報案，在新坡一街往中興路方向，有輛計程車翻落山坡掉到河床，立即出動新店中隊、新店分隊、安和分隊共9車26人前往救援。

消防人員到場後，發現計程車掉落到大約10公尺深的河床，車輛四輪朝天，立即架設繩索垂降救人。6時40分接觸到司機，6時52分司機脫困，經了解，司機為一名67歲高姓男子，被救出時意識清楚，全身擦挫傷。

高男向消防人員表示，他行徑此處時發現彎道，來不及踩煞車減速，整輛車因此翻落邊坡掉到河床，消防人員隨後將全身擦挫傷的高男，送往新店耕莘醫院救治，所幸無大礙。

消防局第四救災救護大隊長陳志瑋表示，山路環境較為複雜、視野有限，請用路人行經山路要減速慢行，保持車距，注意路面標誌和路況，以確保行車安全。同時，不要超速行駛或疲勞駕駛，以免造成不必要的危險和損失，遇到下坡路段更應謹慎應對。

新店警分局在意外發生後，到場協助交通疏導，詳細事故原因待進一步釐清。（編輯：李錫璋）1130313