更多編輯台推薦新聞：
氣象署估113年春季氣溫正常偏暖 雨量正常偏少須節約用水
生活

氣象署估113年春季氣溫正常偏暖 雨量正常偏少須節約用水

公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知這裡看
生活

公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知這裡看

LeBron James用1475場達標4萬分 賈霸生涯1560場都沒辦到
運動

LeBron James用1475場達標4萬分 賈霸生涯1560場都沒辦到

黃永松堅持踩在泥土上 「漢聲」深入民間挖掘寶藏
文化

黃永松堅持踩在泥土上 「漢聲」深入民間挖掘寶藏

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

新北新店女癲癇發作卡廁所 消防員拆馬桶救人

2024/3/5 17:54
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北5日電）新北市新店區1名女性在家中廁所突然癲癇發作，滑倒後卡在馬桶與牆壁間，消防員拆馬桶成功救人。消防大隊提醒，遇癲癇發作患者應保持冷靜、移除附近傢俱，不要強行撬開患者牙齒。

新北市政府消防局第四大隊今天中午12時許獲報，1名有癲癇病史的30歲女性受困於家裡廁所內，且不斷抽搐，她的父親見狀立刻報案求助。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

消防員趕抵後發現，患者因突然癲癇發作而滑倒，並卡在馬桶與牆壁間，由於空間狹小，消防員利用破壞器材拆除馬桶後，下午1時41分成功協助脫困，所幸患者肢體疼痛但意識清醒，沒有明顯外傷，隨後送醫治療。

第四大隊長陳志瑋提醒，民眾遇到癲癇發作患者，應立即撥打119求助，且要保持冷靜，排除患者附近傢俱、防止碰撞；當患者抽搐時，不要強行撬開牙齒；且大部分抽搐會在5分鐘內停止，待抽搐結束後，再協助患者側躺，讓口水或嘔吐物流出。（編輯：張銘坤）1130305

#陳志瑋
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.209