無期徒刑假釋再犯關25年違憲 法務部：尊重判決

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（中央社記者謝幸恩台北15日電）憲法法庭今天做出113年憲判字第2號判決，認定無期徒刑假釋後再犯其他案件，須撤銷假釋執行殘刑25年，此部分違憲。法務部表示，尊重判決結果，依判決意旨於期限內完成修法。

憲法法庭今天做出113年憲判字第2號判決，刑法規定無期徒刑假釋經撤銷者，一律執行固定殘刑20年或25年的規定，不符比例原則、違反保障人身自由意旨，部分違憲，至遲於判決宣示日起屆滿2年時失其效力。

法務部今天晚間發布新聞稿指出，去年於此釋憲案言詞辯論時，法務部主張刑法有關無期徒刑撤銷假釋執行殘刑的規定合憲，受刑人經撤銷假釋後，即應依有罪確定判決認定殘刑期間，以貫徹既判力的刑罰效力，並維繫社會安全。

法務部表示，假釋制度不是國家憲法的義務，而是立法者基於整體刑事政策考量，透過法律創設的制度，應尊重立法權，且現行撤銷假釋制度，已依個案構成撤銷假釋事由情節輕重，而為層級化處理，並非一律撤銷假釋，受刑人可對撤銷假釋決定即時提起復審、行政訴訟等救濟，已符合正當法律程序的要求。

新聞稿指出，至於假釋期間再犯性質種類，撤銷事由情節輕重，實屬個案裁量「是否撤銷假釋」的考量因素，不應改變撤銷假釋後所應執行殘刑期間長短的判斷，更不應做特別考量，否則有侵犯刑事法院確認刑罰權範圍核心之虞。

法務部表示，尊重今天憲法法庭的判決結果，也已轉知所屬檢察機關及矯正機關進行因應，並將依照判決意旨於期限內，研議並完成刑法關於無期徒刑撤銷假釋後應執行殘餘刑期的規定，兼顧公平正義與社會安全。（編輯：張銘坤）1130315